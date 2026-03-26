Frullatore Juve 39 formazioni diverse in 42 partite Ma spicca un indizio di mercato

Durante le 42 partite giocate, la squadra ha schierato 39 formazioni diverse, evidenziando una grande rotazione di uomini e schemi. Con l'ex allenatore in panchina, i risultati e il modo di giocare sono migliorati, tuttavia la squadra non ha ancora stabilito una formazione stabile e riconoscibile. Un dettaglio che potrebbe influenzare il mercato nelle prossime settimane.

Un frullatore. Nonostante l'arrivo di Spalletti abbia dato più stabilità e risultati, tanto da far guadagnare al tecnico il rinnovo di contratto da ufficializzare nei prossimi giorni e l'investitura di John Elkann, la Juventus non riesce a trovare una fisionomia definita. Nella stagione in corso, su 42 partite ufficiali affrontate, i bianconeri si sono schierati con 39 formazioni diverse e solo nell'ultimo periodo (contro Udinese e Sassuolo, ma con tattiche diverse) sono arrivati a proporre lo stesso undici in due gare consecutive. Un dato sinistramente uguale a quello che, quasi esattamente un anno fa, aveva fatto registrare Thiago Motta al momento dell'esonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Frullatore Juve, 39 formazioni diverse in 42 partite. Ma spicca un indizio di mercato... Articoli correlati Leggi anche: Chiesa alla Juve: 90 minuti in panchina in Arsenal Liverpool. Indizio di mercato ai bianconeri? Cosa è successo Leggi anche: De Zerbi ha schierato 30 formazioni diverse in 30 partite (in Francia gli stanno rinfacciando tutto)