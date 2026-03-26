Frullatore Juve 39 formazioni diverse in 42 partite Ma spicca un indizio di mercato

Da gazzetta.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le 42 partite giocate, la squadra ha schierato 39 formazioni diverse, evidenziando una grande rotazione di uomini e schemi. Con l'ex allenatore in panchina, i risultati e il modo di giocare sono migliorati, tuttavia la squadra non ha ancora stabilito una formazione stabile e riconoscibile. Un dettaglio che potrebbe influenzare il mercato nelle prossime settimane.

Un frullatore. Nonostante l'arrivo di Spalletti abbia dato più stabilità e risultati, tanto da far guadagnare al tecnico il rinnovo di contratto da ufficializzare nei prossimi giorni e l'investitura di John Elkann, la Juventus non riesce a trovare una fisionomia definita. Nella stagione in corso, su 42 partite ufficiali affrontate, i bianconeri si sono schierati con 39 formazioni diverse e solo nell'ultimo periodo (contro Udinese e Sassuolo, ma con tattiche diverse) sono arrivati a proporre lo stesso undici in due gare consecutive. Un dato sinistramente uguale a quello che, quasi esattamente un anno fa, aveva fatto registrare Thiago Motta al momento dell'esonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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