Dopo due anni di attesa, la terza stagione di “From” segna l’inizio della rivelazione di alcuni misteri che erano rimasti irrisolti. Le trame si intensificano e si svelano dettagli che fino a ora erano rimasti nascosti, portando avanti la narrazione e introducendo nuovi elementi che complicano ulteriormente la storia. La stagione si apre con scene che lasciano intravedere sviluppi importanti per i personaggi coinvolti.

Siamo arrivati, con la terza stagione di “ From “, alla fine dell’attesa, dopo due anni i nodi iniziano a venire al pettine. Le dieci puntate cambiano completamente rotta. Dieci ore in cui si scopre che sotto questo orrore c’è davvero un disegno e che qualcuno lo conosce. Questa stagione, non smantella la formula consolidata portata avanti fino ad ora – sarebbe un errore farlo – ma la sposta su un piano diverso. La serie diventa più matura, sembra finalmente pronta a saldare parte del debito accumulato con il suo pubblico. Non tutto, sia chiaro. Ma abbastanza da far sentire che il viaggio sta andando da qualche parte. Il peso della comunità sulle spalle di una guida. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “From” la terza stagione: quando i misteri iniziano a parlare

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