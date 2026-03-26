Il segretario di Sinistra Italiana ha dichiarato che discutere di primarie in questa fase rappresenta un errore. Ha precisato che i 15 milioni di No non sono tutti voti del suo schieramento, ma indicano una direzione politica. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma, durante un evento pubblico. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito a questa affermazione.

Roma – Un “errore fatale parlare ora di primarie”, sostiene il segretario di Sinistra Italiana e partner di Avs, Nicola Fratoianni. Esortando invece a concentrarsi sulla definizione programmatica della “coalizione costituzionale” suggerita dal No al referendum. Che c’è di così nefasto nel parlare di primarie? "Che elude la domanda del voto referendario e ciò che lo ha segnato. A cominciare dalle giovani generazioni precarie, sottopagate, sfruttate, costrette alla fuga all’estero in attesa che la politica restituisca loro una speranza, assumendosi il coraggio e l’onere di una proposta di cambiamento”. Non è stato solo un No giovane comunque. "Bisogna partire dalla consapevolezza che quei 15 milioni non sono tutti voti nostri, automaticamente trasferibili alle elezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fratoianni: “Errore fatale parlare di primarie. I 15 milioni di No non sono tutti voti nostri, ma indicano un’agenda”

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