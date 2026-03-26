Francia Khépren Thuram escluso dai convocati | sorpresa tra i tifosi bianconeri

È stata annunciata l’esclusione di Khépren Thuram dalla rosa dei convocati della nazionale francese per le prossime partite internazionali. La sua assenza ha suscitato sorpresa tra i tifosi, in particolare tra quelli della squadra di club in cui gioca. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa decisione, che ha comunque attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Fa discutere l’assenza di Thuram nella lista dei convocati dalla Francia per i prossimi impegni internazionali. Il centrocampista juventino non figura tra le scelte del commissario tecnico Deschamps, una decisione che ha sorpreso parte degli osservatori considerando il rendimento offerto dal giocatore nella squadra italiana. Il rendimento con la Juventus. Nel corso della stagione, Khéphren Thuram ha messo in evidenza qualità di grande rilievo, distinguendosi per intensità, capacità di recupero palla e abilità negli inserimenti. Il centrocampista francese si è affermato come uno dei pilastri su cui costruire il futuro della squadra piemontese, insieme a Kenan Y?ld?z. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Francia, Khépren Thuram escluso dai convocati: sorpresa tra i tifosi bianconeri Articoli correlati Sci alpino, polemiche in Francia: Alexis Pinturault escluso dai convocati per le OlimpiadiDivampa la polemica in Francia per la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 di Alexis Pinturault, escluso dalla... Polemiche in Francia: Alexis Pinturault escluso dai convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026Divampa la polemica in Francia per la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 di Alexis Pinturault, escluso dalla...