Francesco Cera e Alessandra Frabetti per Il sabato all' accademia
Sabato 17 ottobre 2026 prosegue la rassegna de “Il Sabato all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con Francesco Cera, clavicembalo, e Alessandra Frabetti, voce recitante nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666. Musiche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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