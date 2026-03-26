Frana di via San Ripoli Servono 10 milioni di euro

La scorsa settimana, la giunta ha approvato un documento aggiornato per richiedere un finanziamento di 10 milioni di euro destinato alla gestione della frana di via San Ripoli. La somma è necessaria per realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dell’area interessata dal dissesto. La richiesta di fondi è stata formalizzata attraverso la documentazione ufficiale presentata alle autorità competenti.

"La settimana scorsa in giunta abbiamo aggiornato un documento per richiedere le risorse necessarie a finanziare questo intervento importante. È una delle frane più complesse verificatesi sul territorio: Abbiamo chiesto il finanziamento al Ministero dell’Ambiente e al Ministero della Protezione Civile. Speriamo che questa domanda venga finanziata sia per la progettazione, che è comunque un’attività molto complessa, sia per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a mettere in sicurezza questo versante del nostro paese. Che non può più attendere". Il vicesindaco con delega all’Urbanistica Marco Pierini ha così commentato... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frana di via San Ripoli. Servono 10 milioni di euro Articoli correlati Leggi anche: Frana a Vietri, Piero De Luca dopo il sopralluogo: "Servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero costone" Leggi anche: Frana a Montespertoli, chiesti fondi al Ministero per un intervento da oltre 10 milioni di euro Contenuti utili per approfondire Frana di via San Ripoli Servono 10... Temi più discussi: Frana di via San Ripoli. Servono 10 milioni di euro; Savona, frana di via San Nazario: il Comune affida i lavori per il ripristino; Frana a Montespertoli, chiesti fondi al Ministero per un intervento da oltre 10 milioni di euro; Frana di Compiano: al via i lavori da 1 milione di euro sulla provinciale 66. Frana di via San Ripoli. Servono 10 milioni di euroIl Comune chiede fondi al Ministero dopo aver votato l’aggiornamento del piano degli interventi per il consolidamento del versante pericoloso. lanazione.it Frana di via San Ripoli a Montespertoli, chiesti fondi al Ministero per oltre 10 milioni di euroIl Comune aggiorna il progetto di consolidamento del versante di Via San Ripoli e chiede finanziamento da 10 milioni ... gonews.it «Stadio di Varea senza tribune a due passi da una frana: da sindaco di Urbino solo tante promesse». L’attacco del capogruppo dem Scaramucci - facebook.com facebook Lecce, frana la parete perimetrale di un condominio e danneggia auto in sosta x.com