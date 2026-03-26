Maurizio Gasparri ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo di Forza Italia al Senato, lasciando il ruolo a Stefania Craxi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con Tassinari che ha espresso fiducia totale nei confronti della nuova guida del gruppo. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti novità all’interno del partito.

"Rivolgo inoltre un grande in bocca al lupo a Stefania Craxi, donna determinata e preparata, certa che saprà affrontare con competenza e autorevolezza il nuovo incarico", afferma Tassinari Maurizio Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia al Senato. A subentrargli Stefania Craxi. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Maurizio Gasparri, che in questi anni si è sempre distinto per disponibilità, attenzione e spirito di servizio, qualità che hanno rappresentato un valore importante per Forza Italia e per tutta la nostra comunità politica”, dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Forza Italia, Gasparri si fa da parte. Tassinari: "Piena fiducia a Stefania Craxi"

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