Forza Italia Gasparri si dimette da capogruppo al Senato

Un gruppo di 14 senatori di Forza Italia ha firmato una lettera in cui si chiede la sostituzione del capogruppo del partito al Senato. Gasparri si è dimesso dalla carica dopo questa richiesta. Il totale dei senatori del partito è di 20. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione.

Per il governo Meloni non sembra esserci pace. Dopo il risultato negativo del referendum e le dimissioni dell’ormai ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ora è il turno di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia: nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, il forzista ufficializzerà la sua decisione di lasciare l’incarico. Secondo quanto si apprende, 14 senatori azzurri su 20 avrebbero firmato una lettera in cui si chiedeva la sostituzione del capogruppo a Palazzo Madama al fine di garantire l’unità del partito. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. La candidata più accreditata a succedergli è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato Leggi anche: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione Approfondimenti e contenuti su Forza Italia Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Referendum e Maratona, Gasparri al Viminale: Si rimuovano blocchi stradali, voto è prevalente. Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato, riunione nel pomeriggioSi dimette il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La decisione - a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre - verrà formalizzata alle 16:30 ... rainews.it Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al SenatoMaurizio Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia al Senato. La decisione arriva dopo la raccolta firme di un gruppo di senatori azzurri che ha chiesto il passo indietro ... ilmattino.it Si dimette il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La decisione - a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre - verrà formalizzata oggi nel corso di una riunione dei senatori forzisti che si terrà alle 16.30. All’ordine del giorno della conv - facebook.com facebook #Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia in Senato x.com