Un membro di Forza Italia ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di capogruppo al Senato, dichiarando di aver preso la decisione in autonomia. Questa scelta si inserisce in un quadro di cambiamenti che sta interessando il Parlamento, dopo la sconfitta referendaria e le dimissioni di alcuni esponenti del governo di altri partiti. Le variazioni nei ruoli di vertice continuano a essere al centro delle notizie politiche.

L’aria di rinnovamento sta investendo l’intero Parlamento. Dopo la pesante sconfitta al referendum, gli scossoni in Fratelli d’Italia con le dimissioni ai vertici del governo, sono stati seguiti da quelli inForza Italia.Maurizio Gasparri, capogruppo forzista in Senato,si è dimessoin seguito alla raccolta firme per chiedere la sua sostituzione. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato”, ha riferito lo stesso senatore a distanza di qualche ora dalla battitura della notizia sulle agenzie. Una scelta che ha voluto quindi specificare sia stata presa da “chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: “Ho deciso in autonomia”

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