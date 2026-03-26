Forza Italia Gasparri sfiduciato si dimette da capogruppo in Senato

Un membro di spicco di Forza Italia si è dimesso dalla posizione di capogruppo in Senato, annunciando la decisione in una comunicazione ufficiale. La scelta arriva in un momento di tensione all’interno del partito, mentre il referendum in corso continua a creare polemiche e divisioni tra le forze politiche del centrodestra. La notizia viene confermata da fonti interne al gruppo parlamentare.

Roma, 26 marzo 2026 – Il referendum continua a causare rumorosi scossoni nel centrodestra: questa volta è il turno di Forza Italia. Dopo le dimissioni di Delmastro, Santanché e Bartolozzi ( leggi qui ), nel pomeriggio Maurizio Gasparri formalizzerà le dimissioni da capogruppo al Senato, mentre prende quota il nome della senatrice Stefania Craxi come possibile successore. La decisione dovrebbe essere ufficializzata nel corso della riunione dei senatori azzurri convocata alle 16.30. All’ordine del giorno, infatti, figurano esplicitamente le “dimissioni del presidente del gruppo” e l’“elezione del nuovo presidente”. Un passaggio che segna uno dei contraccolpi politici più evidenti nel partito guidato da Antonio Tajani dopo la bocciatura referendaria del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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