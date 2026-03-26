Plyground Games ha pubblicato i requisiti di sistema necessari per giocare a Forza Horizon 6 su PC. La lista comprende specifiche minime, consigliate e di livello estremo, indicando un incremento delle prestazioni richieste rispetto ai titoli precedenti. Il gioco si prepara a offrire un’esperienza visiva e tecnica avanzata, posizionandosi tra i titoli di guida più complessi dal punto di vista hardware.

Forza Horizon 6 alza l’asticella su PC e si prepara a diventare uno dei giochi di guida più avanzati tecnicamente mai visti. Playground Games ha svelato i requisiti ufficiali, anticipando un’esperienza grafica e prestazionale di nuova generazione. Il titolo, in uscita il 19 maggio, punta a sfruttare al massimo le tecnologie più recenti, offrendo un livello di realismo superiore rispetto al passato. Non si tratta solo di numeri: dietro questi requisiti c’è una precisa visione tecnica. E capire cosa serve davvero per farlo girare è fondamentale, soprattutto per chi vuole giocarlo al meglio. Playground Games ha migliorato profondamente il motore grafico proprietario già visto nel capitolo precedente, spingendo la qualità visiva “oltre ogni limite raggiunto finora”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Forza Horizon 6, Plyground Games rivela i requisiti su PC, da minimo a estremo

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