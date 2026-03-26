Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord | la decisione su Locatelli e Gatti

Da juventusnews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Italia e Irlanda del Nord, in programma per la semifinale dei playoff. La decisione riguarda anche i giocatori Locatelli e Gatti, il cui impiego è stato comunicato prima del calcio d’inizio. La sfida si svolgerà nel rispetto delle scelte fatte dall’allenatore, senza ulteriori variazioni rispetto alle convocazioni ufficiali.

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