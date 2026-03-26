Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord | la decisione su Locatelli e Gatti
Il commissario tecnico ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Italia e Irlanda del Nord, in programma per la semifinale dei playoff. La decisione riguarda anche i giocatori Locatelli e Gatti, il cui impiego è stato comunicato prima del calcio d’inizio. La sfida si svolgerà nel rispetto delle scelte fatte dall’allenatore, senza ulteriori variazioni rispetto alle convocazioni ufficiali.
Balzarini spiazza i tifosi Juve: «Quel parametro zero è da prendere subito!» Marcus Thuram alla Juve? La verità sulla clausola: «L’Inter lo lascerebbe andare per questa cifra» Juve, ricordi Barbieri? Può lasciare la Cremonese. per tornare a Torino Juventus, ripresi gli allenamenti alla Continassa: quanti assenti per Spalletti a causa delle Nazionali. Presenti molti giovani. Come è andata la seduta Juventus, ripresa degli allenamenti per Spalletti con Next Gen e Primavera. Gli aggiornamenti dalla Continassa Hasa ritorna sull’esperienza con la maglia della Juventus: «Salire in prima squadra ti permette di fare uno step importante. Yildiz? E’ cresciuto tanto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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