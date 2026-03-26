Formazioni statistiche e anticipazioni per i play-off della Coppa del Mondo

Domani sera, l’Irlanda si sposterà a Praga per disputare gli spareggi dei play-off della Coppa del Mondo 2026. Sono state fornite alcune statistiche e anticipazioni riguardanti le formazioni che scenderanno in campo, mentre le formazioni delle altre squadre coinvolte sono state già definite per questa fase decisiva.

2026-03-25 18:18:00 Ecco quanto riportato poco fa: Domani sera l’Irlanda andrà a Praga per gli spareggi. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Dopo un periodo di qualificazione che sembrava morto e sepolto a settembre, la Repubblica d’Irlanda di Heimir Hallgrímsson arriva agli spareggi per la Coppa del Mondo cavalcando un’ondata di slancio notevole. Le vittorie consecutive contro Armenia e Portogallo e la straordinaria vittoria per 3-2 in extremis in Ungheria hanno catapultato i Ragazzi in Verde agli spareggi, accendendo il sogno di una prima apparizione in Coppa del Mondo dal 2002. La Repubblica Ceca presenterà però un muro formidabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Formazioni, statistiche e anticipazioni per i play-off della Coppa del Mondo Articoli correlati Formazioni, statistiche e anticipazioni della sfida di Anfield2026-02-28 10:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.