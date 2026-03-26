Forlimpopoli Folk Club | ecco la nyckelharpa

La stagione 2025-2026 del Forlimpopoli Folk Club si conclude con un evento dedicato alla nyckelharpa, uno strumento tradizionale svedese. L’appuntamento combina sessioni di formazione, attività di ricerca e performance dal vivo, coinvolgendo musicisti e appassionati. L’evento si inserisce in un percorso che attraversa diverse epoche e culture musicali, promuovendo un dialogo tra tradizione e innovazione.

Un viaggio musicale che attraversa secoli e confini, mettendo in dialogo tradizione e sperimentazione: si chiude così la stagione 2025-2026 del Forlimpopoli Folk Club, con un appuntamento che unisce formazione, ricerca e performance dal vivo. Sabato 28 marzo alle ore 21, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Forlimpopoli, è in programma il concerto ‘ La nyckelharpa: dalla Siena del 1400 alla Svezia del XXI secolo ’, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini e la Scuola di musica popolare. L’ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti. L’evento nasce come concerto di esame del corso singolo di nyckelharpa, uno dei pochi attivi in Italia, avviato a Cesena e guidato dal docente Marco Ambrosini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli Folk Club: ecco la nyckelharpa Articoli correlati Dalla tradizione scandinava alla musica antica: la nyckelharpa chiude la stagione del Folk ClubUn viaggio musicale che attraversa i secoli e le culture europee segna l’ultimo appuntamento della stagione 2025-2026 del Forlimpopoli Folk Club. Al Forlimpopoli Folk Club L'Arpa Celtica "creativa" di Adriano SanginetoIn occasione della settimana dedicata a Saint Patrick’s Day, patrono d’Irlanda, il Forlimpopoli Folk Club torna a proporre un appuntamento musicale... Contenuti e approfondimenti su Forlimpopoli Folk Club Temi più discussi: Forlimpopoli Folk Club: ecco la nyckelharpa; Appuntamenti a Forlimpopoli | Dal 18 al 24 marzo 2026; Nyckelharpa, un viaggio musicale dalla Siena del 1400 alla Svezia del XXI secolo; L’arpa celtica ‘creativa’ di Adriano Sangineto. Arpa celtica e suggestioni d’Irlanda: Adriano Sangineto in concerto a ForlimpopoliDomenica 22 marzo il Forlimpopoli Folk Club celebra la settimana di San Patrizio con lo spettacolo Arpa Creativa al Circolo Polare Artico ... forli24ore.it L’arpa celtica ‘creativa’ di Adriano SanginetoForlimpopoli Folk Club, concerto domani (ore 17) al Circolo Polare Artico, protagonista il musicista lombardo noto per l’originalità dei suoi brani. ilrestodelcarlino.it CALA IL SIPARIO SU UN'ALTRA STAGIONE MUSICALE - Un viaggio musicale che attraversa i secoli e le culture europee segna l’ultimo appuntamento della stagione 2025-2026 del Forlimpopoli Folk Club - facebook.com facebook