Forbidden fruit anticipazioni al 4 aprile | Yigit confessa la verità

Forbidden fruit, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile. Ender riesce a far incontrare in casa sua Yigit e Lila dove Yigit confessa la verità. Ender, con un piano ingegnoso e l’aiuto di Caner, riesce a far incontrare in casa sua Yigit e Lila senza che lo sappiano, così da spingerli a confrontarsi sui loro problemi. Durante l’incontro, Yigit confessa finalmente tutta la verità. Lila, scossa, sente il bisogno di confidarsi con suo padre, ma non trova il coraggio di farlo. Nel frattempo, grazie a questo stratagemma, Ender riesce a riavvicinarsi sia a Yigit che a Erim, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. Akin, dopo aver ascoltato i racconti di Zehra sulla famiglia di Halit, pensa di proporgli di scrivere un libro. 🔗 Leggi su 2anews.it

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«Non voglio più vedere Yigit, ma non riesco a smettere di pensare a lui. » Lila fa fatica a nascondere i sentimenti, anche se davanti agli altri prova a mostrarsi forte. Intanto, la giornata di giovedì su Canale 5 porta un doppio appuntamento con Forbidden Fruit, - facebook.com facebook