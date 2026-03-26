Football americano i Valtellina Vikings volano in finale nazionale

I Valtellina Vikings hanno raggiunto la finale nazionale del campionato CSI di football americano 7-League, domenica 22 marzo allo stadio Cerri-Mari di Sondrio. Nella partita di Conference Nord, hanno battuto i Commandos Brianza con il punteggio di 27-19. La vittoria ha portato la squadra alla fase decisiva del torneo.

I Valtellina Vikings hanno scritto una pagina importante della loro stagione, superando i Commandos Brianza per 27-19 nella finale di Conference Nord del campionato 7League L’avvio di gara non è dei più semplici per i valtellinesi: sono infatti i Commandos Brianza a sbloccare il risultato, portandosi sullo 0-7 dopo touchdown e conversione. La risposta dei padroni di casa arriva subito con Collazuol, che accorcia sul 6-7 senza però completare la trasformazione. Il momento positivo prosegue con Amonini, protagonista assoluto del primo tempo, che segna il suo secondo touchdown personale. La conversione da un punto di Biella porta il risultato sul 13-21, punteggio con cui le squadre vanno al riposo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Football americano, i Valtellina Vikings volano in finale nazionale Articoli correlati Guelfi al campionato europeo per club di football americano: “Vogliamo la finale”In Regione la presentazione dell'evento con gli elogi di Giani: "Hanno trasformato San Bartolo a Cintoia in una cittadella dello sport" FIRENZE –... Una raccolta di contenuti su Valtellina Vikings Temi più discussi: Football americano, i Valtellina Vikings volano in finale nazionale; End zone tricolore: domenica i Valtellina Vikings si giocano il titolo; I Valtellina Vikings conquistano la finale di Conference Nord del Campionato Nazionale Csi di Football Americano 7-League; Football americano CSI, domenica la finale scudetto a Firenze tra Valtellina Vikings e Spiders Salento. I Valtellina Vikings conquistano la finale di Conference Nord del Campionato Nazionale Csi di Football Americano 7-LeagueDomenica 22 marzo 2026, allo stadio Cerri-Mari di Sondrio, i Valtellina Vikings hanno scritto una pagina importante della loro stagione, superando i Commandos Brianza per 27-19 nella finale di Confere ... primalavaltellina.it Football Americano, finali scudetto a FirenzeAlle ore 13 la finale per il terzo posto fra Commandos Brianza e Vespe San Giorgio Jonico. Alle ore 16 il kick off del SuperBowl CSI fra Valtellina Vikings e Spiders Salento. Diretta streaming sul can ... firenzetoday.it Football Americano, i Valtellina Vikings sono in Finale Nazionale x.com Domenica a Sondrio contro i Valtellina Vikings la partita decisiva per conquistare un posto nella finale della 7-League del Csi Consigliato da LCN Sport - facebook.com facebook