fondazione fiera milano e con ministero sport insieme per valorizzare giovani

La Fondazione Fiera Milano ha annunciato una collaborazione con il ministero dello Sport per sostenere iniziative dedicate ai giovani. L’accordo prevede interventi congiunti per promuovere politiche di coinvolgimento e partecipazione giovanile. L’obiettivo è sviluppare programmi e attività rivolti alle nuove generazioni, con un focus su attività sportive e di aggregazione. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle opportunità giovanili.

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Promuovere politiche per i giovani, rafforzare la partecipazione giovanile, favorire percorsi di crescita personale e professionale e ampliare le opportunità di accesso a iniziative culturali, formative e di cittadinanza attiva: questi sono gli obiettivi del protocollo d'intesa per la valorizzazione del servizio civile universale e della Carta Giovani Nazionale promosso e sottoscritto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dal presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. Un vero e proprio 'patto per i giovani' stipulato dalle due Istituzioni, che rafforza la volontà di coinvolgerli e renderli partecipi in misura sempre maggiore alla vita culturale, sociale ed economica del Paese, integrando questo impegno con le iniziative di promozione della Carta Giovani Nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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