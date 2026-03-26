Un uomo è stato visto correre nudo lungo la tratto della circonvallazione cittadina, saltando e salendo su diverse vetture in transito. La scena ha causato scompiglio tra gli automobilisti, alcuni dei quali hanno riportato danni ai veicoli. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine che hanno bloccato l’individuo e lo hanno sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.

Un uomo completamente nudo che corre per la circonvallazione della città, salendo sulle auto (alcune sono state danneggiate). Non è un video creato dall’Ai o un videogioco, ma è quanto realmente accaduto poco dopo le 13,30 ieri a Reggio. Diversi automobilisti e passanti hanno filmato la surreale scena. Il giovane, di carnagione olivastra e dal fisico statuario, è stato inquadrato mentre arrivava dal viale della stazione. Poi ha attraversato viale Piave e si è messo a correre da piazzale Tricolore verso la circonvallazione, in mezzo a tante persone allibite. Infine si è diretto verso viale Umberto I, dove ha seminato circa mezz’ora di caos e panico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Follia e caos in circonvallazione. Corre e salta nudo sulle auto. Bloccato e sottoposto al Tso

Articoli correlati

Corre nudo per strada e sale sulle auto danneggiandole: fermato dalla polizia locale e sottoposto a Tso a Reggio EmiliaUn uomo completamente nudo si è messo a correre in circonvallazione a Reggio Emilia, salendo sulle auto in transito e danneggiando il lunotto di...

Uomo nudo corre in strada e si sdraia sulle auto in transito: caos in strada a Reggio Emilia, il videoLa singolare scena nella zona ospedaliera dove i passanti si sono trovati davanti all'uomo completamente nudo che ha iniziato a salire sulle auto in...

Una raccolta di contenuti su Follia e caos in circonvallazione Corre...

Temi più discussi: Follia e caos in circonvallazione. Corre e salta nudo sulle auto. Bloccato e sottoposto al Tso; San Biagio di Callalta. Notte di follia: bidoni della plastica rovesciati e caos in zona residenziale; L’apparizione di Netanyahu e la follia al potere; Savona, follia in centro: 47enne ruba un vestito e scatena il caos aggredendo commesse, clienti e poliziotti.

Follia e caos in circonvallazione. Corre e salta nudo sulle auto. Bloccato e sottoposto al TsoL’uomo, in evidente stato di alterazione, ha seminato il panico per mezzora a cavallo delle 13,30. Danneggiate alcune vetture, in altre ha tentato di entrare. Il sindaco: È malato, merita umanità. ilrestodelcarlino.it

Follia al pronto soccorso: vigilante morso da un pazienteVICENZA – Notte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo, dove un addetto alla vigilanza è stato aggredito da un paziente in escandescenze. Caos nella zona rossa L’episodio si è verifi ... nordest24.it

Le decisioni devono essere prese con coraggio, distacco e, talvolta, con una certa dose di follia, non la follia che distrugge, bensì quella che conduce l’essere umano a compiere il passo al di là dei propri limiti. Paulo Coelho - facebook.com facebook

Moutet, #Sinner all’esame di follia: chi è l’imprevedibile tennista che gioca senza coach x.com