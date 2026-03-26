Foggia commerciante gambizzato per un orologio di lusso | l' ordine di sparare in videochiamata e i nomi

Un commerciante di Foggia è stato gambizzato in un episodio legato a un orologio di lusso. L'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha rivelato che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, continuava a coordinare le attività criminali dal proprio salotto, utilizzando uno smartphone per impartire ordini e, in alcuni casi, per dare istruzioni sulla violenza attraverso videochiamate. Sono stati identificati anche alcuni nomi coinvolti nel procedimento.

Nonostante fosse confinato agli arresti domiciliari dirigeva le operazioni criminali dal salotto di casa, trasformando lo smartphone in uno strumento di tortura psicologica e fisica: è il quadro inquietante che emerge nell'inchiesta portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Foggia, commerciante gambizzato per un orologio di lusso: l'ordine di sparare in videochiamata e i nomi Articoli correlati Estorsione con metodo mafioso a un commerciante di orologi di lusso: due reggini arrestati a MonzaLe indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale meneghina, sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Monza e Brianza Dopo... Leggi anche: Quando l’orologio di lusso diventa un patrimonio da valorizzare Approfondimenti e contenuti su Foggia commerciante gambizzato per un... Foggia, commerciante gambizzato per un orologio di lusso: l'ordine di sparare in videochiamata e i nomiDal divano di casa un 35enne di Foggia, noto esponente della Società Foggiana già condannato per associazione mafiosa in videochiamata, ha ordinato la gambizzazione del commerciante per un Patek ... foggiatoday.it FOGGIA CIRMINALITA' Foggia. Commercianti nel mirino della criminalità: la proposta della vigilanza di stradaA Foggia il lavoro sembra parlare sempre più due lingue diverse: da una parte quello pubblico, dall’altra quello privato ... statoquotidiano.it