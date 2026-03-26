Fiumicino sorveglianza speciale sui siti industriali a rischio | il presidio sugli impianti Seveso

A Fiumicino, è stata avviata una sorveglianza speciale sui siti industriali considerati a rischio, in particolare sugli impianti classificati Seveso. L’intervento riguarda la vigilanza e il monitoraggio di queste strutture per garantire la sicurezza nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle tempistiche precise dell’operazione.

Fiumicino 26 marzo 2026 – Il territorio di Fiumicino non rappresenta soltanto uno snodo nevralgico internazionale per il traffico aereo e marittimo, ma ospita nel proprio perimetro comunale alcune delle infrastrutture industriali più delicate dell’intera regione Lazio sotto il profilo della sicurezza ambientale. Il rapporto “Ambiente Lazio 2025” conferma infatti la presenza nel territorio di tre stabilimenti classificati come “Rir “, ovvero a rischio di incidente rilevante, soggetti ai rigidi protocolli della direttiva europea Seveso III, recepita in Italia dal decreto legislativo 1052015. Queste industrie sono caratterizzate dalla detenzione e dall’uso di grandi quantità di sostanze pericolose che, in caso di perdita del controllo dei processi, potrebbero generare scenari di rischio per l’uomo e per l’ecosistema. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Piano Ue sui rimpatri: tra raid e sorveglianza, il rischio di un clone del modello IceIl regolamento sui rimpatri Ue apre a raid, perquisizioni e scambio massivo di dati: l’Europa verso un enforcement stile Ice Il piano europeo sui... Impianti eolici industriali. Spunta il referendum consultivo tra i cittadiniLa realizzazione di grandi parchi eolici sul territorio di Gubbio tiene ancora banco in città.