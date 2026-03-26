Firenze riciclaggio ai danni di Ursula Andress | sequestro da 20 milioni

A Firenze, le autorità hanno sequestrato beni per un valore di 20 milioni di euro nell'ambito di un'operazione di riciclaggio. L'indagine riguarda un caso che coinvolge l'ex modella svizzera, che ha accusato il suo ex gestore finanziario di aver causato perdite economiche e di aver utilizzato denaro proveniente da attività illecite. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Sono stati sequestrati preventivamente 20 milioni di euro di patrimonio immobiliare, appartenenti all'attrice Ursula Andress. Secondo l'inchiesta, portata avanti dalla Dda di Firenze, la somma sarebbe il profitto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai danni dell'attrice, adesso 90enne, denunciati dalla stessa all'autorità giudiziaria del cantone di Vaud, in Svizzera. La donna aveva lamentato la progressiva depauperazione patrimoniale che - secondo l'accusa - era attuata da incaricati della gestione delle finanze dell'attrice. La GdF ha sequestrato 11 immobili di prestigio e 14 terreni a vigne e uliveto nella campagna di San Casciano Val di Pesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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