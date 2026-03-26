firenze ernia in concerto col tour solo per amore

Firenze, 25 marzo 2026 - “Penso che questo disco sia rappresentativo di ciò che sono ora. Un disco per i miei fan, per chi mi ascolta.”. Parole di Ernia, in concerto giovedì 26 marzo al Mandela Forum di Firenze sulle ali del “ Solo per amore Live 2026”, il tour con cui l’artista sta portando sui palchi dello Stivale le sue più grandi hit e, finalmente, le canzoni presenti nel nuovo album “Per Soldi e Per Amore”. I biglietti – da 48 a 76 euro - sono disponibili online su vivoconcerti.com, bitconcerti.it, ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). Uscito lo scorso settembre, “Per Soldi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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