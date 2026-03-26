L'esterno della squadra si è unito di nuovo al gruppo dopo la sosta, preparando il ritorno in campo. Arrivato a gennaio, il club ha intenzione di riscattarlo. La sua presenza sarà decisiva nei prossimi impegni stagionali, con l'obiettivo di contribuire al rendimento generale. La squadra si prepara così a un finale di stagione che potrebbe vedere il giocatore protagonista.

Manor Solomon è stato un arcobaleno dopo la tempesta: arrivato a gennaio dal Tottenham via Villarreal — dove aveva giocato negli ultimi sei mesi — si è presentato al popolo della Fiorentina con 2 gol in 11 presenze tra campionato e Conference League, prima di fermarsi contro lo Jagiellonia per una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Un buon impatto sulla Serie A prima dello stop di un mese, che lo ha costretto a saltare sei partite. L’obiettivo è esserci subito dopo la sosta per il gran finale. Oggi l’esterno israeliano tornerà a lavorare al Viola Park come gli altri suoi compagni, dopo i tre giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli, e proverà a strappare almeno la convocazione per la trasferta di Verona di sabato 4 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, Solomon rientra in gruppo: è pronto allo sprint per il gran finale

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