Finta formazione operaio si infortuna

Un'azienda edile ha attestato che sei lavoratori, tutti di origine egiziana, hanno completato la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Tuttavia, un operaio si è infortunato sul lavoro. L'incidente è avvenuto in una giornata lavorativa, e le autorità stanno verificando la validità dei documenti presentati dall'impresa. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Macerata, 26 marzo 2026 – Un’impresa edile fa attestare che sei lavoratori, tutti egiziani, hanno svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Ma non è vero. E uno di loro si infortuna mentre lavora in un cantiere a Camerino. Scatta la denuncia per datore di lavoro, socio occulto dell’impresa e società di formazione. Le indagini dei carabinieri. Le indagini dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, coordinate dal maresciallo capo Martino Di Biase, sono partite proprio a seguito dell’incidente dell’operaio, avvenuto nell’ottobre 2024 durante un intervento di ricostruzione privata post-sisma. A finire sotto la lente una società edile con sede legale a Piacenza, e con più cantieri in corso sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finta formazione, operaio si infortuna Articoli correlati Giovane operaio s'infortuna alla Cartiera Fedrigoni: «Precarietà ed inesperienza»È Mario Lumastro, coordinatore provinciale Slc Cgil Verona, a spiegare che lunedì «un giovane operaio che lavora presso la Cartiera Fedrigoni di... BTS, il ritorno live davanti a oltre 100 mila fan: RM si infortuna ma si esibisce sedutoI BTS tornano live a Seoul con il "The Comeback Live: Arirang" trasmesso in diretta su Netflix: un concerto evento davanti a oltre 100mila fan.