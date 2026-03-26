Banca Finint ha chiuso il 2025 con un utile record, superando le previsioni stabilite. La banca ha annunciato di aver esteso l’orizzonte del Piano Strategico fino al 2027, consolidando i risultati ottenuti durante l’anno. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su dati finanziari specifici.

Banca Finint archivia un 2025 da record, superando gli obiettivi e allungando l'orizzonte del Piano Strategico al 2027. Il Gruppo guidato da Enrico Marchi (in foto) ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 31 milioni di euro (+89%) e un margine di intermediazione balzato a 161,7 milioni (+13%). A trainare i conti è la natura di banca d'investimento: le commissioni nette salgono infatti del 10%, con performance d'eccellenza nell'Asset Management e nel Corporate Advisory. I risultati mostrano una banca estremamente solida e profittevole, con una dote di capitale largamente superiore ai requisiti normativi. Indicatori che spingono l'amministratore delegato Lucio Izzi a rilanciare: il nuovo target al 2027 punta a ricavi oltre i 185 milioni e masse in gestione per 15 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finint, corre l’utile focus Lussemburgo

Articoli correlati

Ai, Izzi (Banca Finint): “Polarizzerà servizi finanziari, verso consolidamento”L’intelligenza artificiale, con i rischi di una bolla e l’impatto sui mercati del caso Altruist, ha fatto tremare recentemente il mondo della...

Ingino, l’azienda ortofrutticola irpina si rinnova: bond da 5 mln con Finint Investments:Fondi per lo sviluppo del settore ortofrutticolo campano: Finint Investments ha sottoscritto integralmente un bond da 5 milioni di euro emesso da...

Altri aggiornamenti su Finint corre l'utile focus Lussemburgo

Discussioni sull' argomento Finint, corre l’utile focus Lussemburgo; Banca Finint, un 2025 da record e nuovo slancio al piano strategico.

Banca Finint: l’utile cresce dell’89% nel 2025, piano esteso al 2027. L’ad Izzi: Valutiamo crescita per linee esterneLa banca presieduta da Enrico Marchi e guidata da Lucio Izzi ha chiuso l'anno migliore di sempre e ha deciso di avviare il piano di internazionalizzazione con focus sul lussemburgo ... firstonline.info

Banca Finint: Profits to grow 89% in 2025, plan extended to 2027. CEO Izzi: We are evaluating external growth.La banca presieduta da Enrico Marchi e guidata da Lucio Izzi ha chiuso l'anno migliore di sempre e ha deciso di avviare il piano di internazionalizzazione con focus sul lussemburgo ... firstonline.info

Dopo un 2025 da record, con risultati ben oltre le attese, Banca Finint guarda già al futuro aggiornando il proprio Piano Strategico al 2027. Con un utile netto balzato dell'89% a quota 31 milioni e masse in gestione che toccano i 13,7 miliardi, il Gruppo conferm - facebook.com facebook

Banca Finint, 2025 oltre le attese: piano aggiornato al 2027 • Dopo un 2025 da record, con risultati ben oltre le attese, Banca Finint guarda già al futuro aggiornando il proprio Piano Strategico al 2027. Con un utile netto balzato dell'89% a quota 31 m… x.com