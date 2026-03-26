Sempre più spesso i giovani usano i social per dimostrare la propria presenza, anche attraverso comportamenti a rischio. In alcuni casi, i video pubblicati online sono legati a atti di violenza o reati, anche se non punibili, come dimostra il caso di un ragazzino di 13 anni che ha ferito una docente in provincia di Bergamo. Questi episodi evidenziano un fenomeno che coinvolge diverse fasce di età.

“Filmare per esistere”. Il caso dell’alunno di 13 anni che ha accoltellato la professoressa di francese a Trescore Balneario è rarissimo. Ma non è raro che i minorenni che compiono reati – dalle percosse agli scontri per gelosia o rapine – filmino quello che fanno. Come se ogni azione avesse bisogno di essere filmata e condivisa per essere vera. Cominciano sempre più presto – come conferma la procuratrice per i minorenni di Brescia Giuliana Tondino – “hanno un dominio dei mezzi sempre più forte, ci sono bambini di quinta elementare che sono capaci di navigare nel dark web. Le persone della mia generazione, ma anche quella precedente non saprebbero da dove cominciare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Filmare per esistere”, così i ragazzini che compiono reati (anche non punibili) usano i social

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Trescore Balneario (Bergamo), lo studente italiano di terza media che stamani ha accoltellato la sua insegnante di francese aveva al collo un telefono per filmare l'aggressione in diretta sui social. La donna, di 57 anni, è stata colpita al collo e al torace nel corri x.com