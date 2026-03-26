Filippo D’Aiuto ha vinto la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali, una delle tappe più importanti del calendario della Coppa Italia delle Regioni. Durante la gara, ha dichiarato di aver sentito i brividi mentre tutti si guardavano, ritenendo fosse il momento giusto per provarci. La corsa si è svolta in un contesto di grande attenzione tra i partecipanti e gli appassionati.

Giornata memorabile per Filippo D’Aiuto, che ha vinto la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali, storico evento che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni. Il 24enne ha attaccato in solitaria quando mancavano cinque chilometri al traguardo di Masselengo e ha sorpreso il gruppo, contenendone la rimonta e trionfando a braccia alzate. Primo successo da professionista per l’alfiere della General Store – Essegibi – F.Lli Curia, che ora potrebbe essere entrato in una nuova dimensione. Il friulano ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della frazione: “ È stata una giornata molto nervosa soprattutto per il vento, ci sono state diverse cadute e proprio alla fine del circuito ero rimasto attardato, fortunatamente sono riuscito a rientrare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo D’Aiuto: “Tutti si guardavano, era il momento per provarci. Mi sono venuti i brividi”

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