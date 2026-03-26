Fieri della Fiera sempre più hub per aprire le porte del mondo

La sede della Fondazione Fiera Milano si trova in una palazzina in stile liberty a largo Domodossola. La manifestazione Fieristica, che si tiene in questa location, si è affermata come un punto di riferimento per il settore fieristico. Le medaglie d’oro olimpiche sono esposte nella stessa sede, creando un collegamento tra l’evento e il prestigio internazionale.

Territorio, investimenti, Accademia e sfide globali. Parla il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti Le medaglie d’oro olimpiche luccicano (idealmente) nella palazzina liberty di largo Domodossola, la sede della Fondazione Fiera Milano. Che della recente avventura di Milano-Cortina 2026 è stata uno dei protagonisti, uno pivot fondamentale. Il Media Center del Portello negli spazi di MiCo (che vantava tecnologie particolarmente sofisticate) è stato apprezzato dagli operatori di tutto il mondo, ed è stato la “casa” operativa delle migliaia di volontari. E poi i due campi di gara, risultati eccellenti: la Milano Rho Ice Hockey Arena nei padiglioni 13-15 e la Milano Speed Skating Stadium nei padiglioni 22-24, che ha visto due medaglie d’oro per l’Italia e otto record olimpici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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