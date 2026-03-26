Maurizio Gasparri si è dimesso dalla guida del gruppo di Forza Italia al Senato, spiegando che la scelta è stata presa in modo autonomo. Al suo posto sarà Stefania Craxi a ricoprire il ruolo di capogruppo. La comunicazione è arrivata tramite un breve messaggio, in cui Gasparri ha sottolineato di aver agito senza pressioni esterne.

Maurizio Gasparri si è dimesso da capogruppo al Senato di Forza Italia. Una decisione, come ha spiegato l’ex ministro delle comunicazioni, presa in “totale autonomia”. Al suo posto gli azzurri hanno scelto Stefania Craxi, figlia dell’ex leader socialista Bettino e attuale presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama. Le parole di Gasparri. “ Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”, le parole dette da Gasparri che ha ricevuto attestati di stima generali per il suo impegno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - FI, Gasparri si dimette da capogruppo: “Decisione autonoma, avanti con coerenza”. Al suo posto Stefania Craxi

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