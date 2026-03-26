Festa mondiale del teatro con la scuola di recitazione del Marrucino

Il 27 marzo si celebra la Festa mondiale del Teatro e anche a Chieti gli allievi della scuola di Recitazione del Marrucino, diretti da Giuliana Antenucci, presentano spettacoli rivolti alle scuole e alla cittadinanza. Durante questa giornata, vengono organizzati vari eventi teatrali con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale. La scuola ha programmato diverse rappresentazioni per il pubblico di tutte le età.

Due gli spettacoli previsti al teatro Marrucino nella giornata di venerdì 27 marzo: uno dedicato a Goldoni e l’altro al fenomeno storico dell’emigrazione Il 27 marzo si celebra la Festa mondiale del Teatro e anche a Chieti gli allievi della scuola di Recitazione del Marrucino, diretti da Giuliana Antenucci, offrono alla città spettacoli per le scuole e per la cittadinanza. Dopo i saluti delle autorità sono previsti due spettacoli, uno dedicato a Goldoni e l’altro al fenomeno storico dell’emigrazione. Il pezzo teatrale Il futuro nella valigia, scritto da Paolo Manente, porta sul palco le emozioni e le sofferenze di tanti italiani costretti ad emigrare per assicurarsi un futuro più dignitoso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Festa mondiale del teatro con la scuola di recitazione del Marrucino Articoli correlati Leggi anche: "Angeli in biblioteca": al Biondo lo spettacolo di Collovà, sul palco gli allievi della Scuola di recitazione del teatro Al Marrucino torna la rassegna di teatro amatoriale Premio Marrucino: in scena “Confetti a colazione”La rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026 continua venerdì 13 febbraio, alle ore 21, con la commedia brillante in vernacolo “Confetti... Tutto quello che riguarda Festa mondiale Temi più discussi: 64a GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO: ecco il cartellone delle Marche per l’occasione; Giornata mondiale del Teatro: a Napoli il 27 marzo sette eventi, in scena 21 scuole; La Giornata mondiale del teatro raddoppia a Corridonia; 27 marzo, Giornata mondiale del teatro. Willem Dafoe riflette sul potere del teatro. 64ª Giornata Mondiale del Teatro. Il messaggio di Willem DafoeOggi si festeggia la 64ª Giornata Mondiale del Teatro. Il messaggio di Willem Dafoe, direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia ... klpteatro.it Venerdì 27 marzo 2026, Giornata mondiale del TeatroIl 27 marzo si celebra principalmente la Giornata Mondiale del Teatro (World Theatre Day), istituita nel 1961 per celebrare l'arte scenica, la pace e la comprensione tra i popoli attraverso spettacoli ... ladigetto.it In occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2026 e della Festa del papà, l'Associazione Culturale Prometeo e il Comune di Appignano organizzano l'evento _"Mio padre in versi". Voci recitanti a cura de "La Giovane Agorà" di Appignano. Micr - facebook.com facebook