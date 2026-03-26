Festa dell' arte e dei sapori a Pomarance

Sabato 11 aprile, nel centro storico di Pomarance, si tiene per la prima volta la Festa dell’arte e dei sapori. L’evento prevede un programma che include spettacoli, esposizioni di artigianato e degustazioni gastronomiche, con l’obiettivo di mettere in mostra le caratteristiche del territorio locale. L’iniziativa coinvolge diverse attività culturali e commerciali, attirando visitatori e partecipanti da tutta la zona.

Sabato 11 aprile nel centro storico di Pomarance prende il via per la prima volta la Festa dell’arte e dei sapori, dedicata alla valorizzazione del territorio attraverso un ricco programma di iniziative tra gastronomia, artigianato e spettacolo. Una tavola imbandita che mescolerà i sapori più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Festa dell'arte e dei sapori a Pomarance Articoli correlati Giappone, primavera da favola. Arte, cultura e sapori unici durante la fioritura dei ciliegidi Egidio Scala La primavera in Giappone ha un simbolo universale: il sakura, il fiore di ciliegio. Locri a festa: il Gran Carnevale 2026 tra sfilate, concerti e sapori locali in piazza dei Martiri.Il Gran Carnevale Locrese 2026 prenderà vita domenica 15 e lunedì 16 febbraio nel cuore di Locri, trasformando piazza dei Martiri in un vibrante... Contenuti utili per approfondire Festa dell'arte e dei sapori a Pomarance Temi più discussi: Asfaltart - Festival d’arte di strada - Alto Adige, Provincia di Bolzano; Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 marzo; Le Giornate FAI? Non solo un evento culturale: sono una festa. Parla il presidente Marco Magnifico; Festa del papà, neo genitori in dialogo con le opere d’arte e gli specialisti Punto Nascita di Humanitas San Pio X. Festiva delle Abilità: torna la festa dell’arte accessibile, inclusiva e di tuttiTanti gli appuntamenti della manifestazione che promuove l’arte in tutte le sue forme. In programma anche numerosi laboratori aperti al pubblico L’evento, che è promosso dalla Fondazione Mantovani ... disabili.com Tra Corea e contemporaneo, torna Roma Arte in NuvolaUna festa dell'arte. È così che Alessandro Nicosia descrive la sua creazione, Roma Arte in Nuvola, giunta alla quinta edizione e in arrivo dal 21 al 23 novembre negli spazi de La Nuvola progettata ... ansa.it Laboratori Creativi per Pigiama Party Un’esperienza speciale pensata per rendere ogni festa unica, tra creatività, condivisione e tanto divertimento. I laboratori vengono progettati su misura in base all’età dei partecipanti e al tipo di festa, per offrire attività - facebook.com facebook Festa per la nomina: al bistrò Delmastro paga il capo del Dap x.com