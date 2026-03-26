FEFF CAMPUS | 10 aspiranti giornalisti selezionati tra Asia ed Europa!

Dieci studenti provenienti dall'Asia e dall'Europa sono stati scelti per partecipare alla dodicesima edizione del FEFF Campus, la scuola di giornalismo organizzata nell'ambito del Far East Film Festival di Udine. La selezione è stata effettuata tra numerosi candidati, confermando l'interesse internazionale per il percorso formativo. La manifestazione si svolge ogni anno nella città friulana, dedicata alla promozione del cinema asiatico.

Il FEFF Campus, la scuola di giornalismo del Far East Film Festival di Udine, taglia quest’anno il traguardo storico della dodicesima edizione. Un progetto che, ormai, può contare su radici molto solide e che non smette di attirare giovani talenti desiderosi di mettersi alla prova in prima linea. Chi saranno, dunque, i 10 aspiranti giornalisti del 2026? Ecco i loro nomi: Alex Petrescu ( Romania ), Annabelle Duggan ( Regno Unito ), Magdalena Nie?wiec ( Polonia ), Sara Domenicano (Italia ), Vedrana Bogdanovi? ( Serbia ), Hanhee Oh ( Corea del Sud ), Jia Enad ( Filippine ), Irving Ly ( Vietnam ), Rino Lu ( Cina ), Yasmine Chan ( Hong Kong ). 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - FEFF CAMPUS: 10 aspiranti giornalisti selezionati tra Asia ed Europa! Articoli correlati Invesco: da Wall Street a Londra, Asia ed Europa, nuove opportunità per gli investitori.Invesco sposta l’attenzione dai mercati USA: opportunità in Regno Unito, Europa e Asia L’eccezionale performance dei mercati azionari statunitensi... Masterchef 15, concorrenti che escono per andare a ballare, inaspettati aspiranti chef tra i peggiori ed eliminazioni “a sorpresa”: tutto sull’ultima puntata"Non aprire mai una panetteria": Cannavacciuolo saluta con ironia un concorrente. Aggiornamenti e notizie su FEFF CAMPUS 10 aspiranti giornalisti... Argomenti discussi: FEFF CAMPUS 2026 - Ecco i 10 aspiranti giornalisti selezionati quest'anno tra Asia ed Europa! (News). FEFF CAMPUS 2025: gli aspiranti giornalisti selezionati tra Asia e Europa!Il FEFF Campus, la scuola di giornalismo del Far East Film Festival di Udine, taglia quest’anno il traguardo storico dell’undicesima edizione. Un progetto che, ormai, può contare su radici molto ... udine20.it FEFF CampusLanciato nel 2015, il FEFF Campus si è ormai affermato come una rilevante piattaforma formativa per giovani appassionati di cinema. Anche quest’anno i Fab 10 potranno vivere un’esperienza unica, ... lafolla.it