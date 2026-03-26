FC 26 SBC FdC | Crysencio Summerville 88 – Il Re della Velocità

Durante la partita tra FC 26 SBC e FdC, Crysencio Summerville ha segnato al minuto 88. Il giocatore si distingue per la sua velocità e capacità di eseguire ripartenze rapide e dribbling veloci. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei commentatori per le sue caratteristiche di rapidità.

Se il tuo stile di gioco si basa sulle ripartenze brucianti e sul dribbling fulmineo, Summerville è la carta che stavi aspettando. Con un clamoroso 97 di velocità, l’esterno del West Ham è attualmente uno dei giocatori più rapidi di tutta la Premier League. Analisi della Carta: Inafferrabile. OVR: 88 (ES AS).. SkillPiede: 4 4. Molto solido, gli permette di convergere al centro o andare sul fondo con la stessa efficacia.. Statistiche Core: Velocità 97, Dribbling 92, Tiro 85, Passaggio 85.. Il punto di forza: La velocità è quasi al tetto massimo (99 con lo stile intesa giusto). Abbinata a un 92 di dribbling, lo rende una spina nel fianco per qualsiasi terzino, anche i più veloci come Kyle Walker. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FdC: Crysencio Summerville (88) – Il Re della Velocità Articoli correlati FC 26 SBC FdC: Rasmus Højlund (89) – Il Vichingo della Serie ASe cerchi un attaccante che unisca una velocità devastante a una forza fisica fuori dal comune, Højlund è l’uomo giusto. FC 26 SBC FdC: João Félix (89) – Il Fantasista TotaleSe cerchi un giocatore che unisca eleganza, tecnica e una velocità letale, João Félix è l’uomo giusto per la tua trequarti.