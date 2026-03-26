Fascicolo sanitario novità in arrivo | cosa cambia dal 31 marzo per medici e pazienti

Dal 31 marzo entreranno in vigore nuove disposizioni sul fascicolo sanitario, che diventa più digitale e aggiornato. Le modifiche riguardano sia le modalità di accesso e di gestione delle informazioni per i medici sia le funzioni disponibili per i pazienti. Questa evoluzione interessa l'organizzazione e l'uso dei dati sanitari, con l'obiettivo di semplificare le procedure e migliorare l'interoperabilità tra le strutture sanitarie.

Il fascicolo sanitario diventa sempre più digitale, smaterializzato e aggiornato. Dal 31 marzo arrivano novità, sia per i pazienti che per i medici. Ad esempio, viene introdotto il “patient summary”, che rappresenta una vera e propria cartella clinica online, consultabile dagli specialisti in occasione delle visite, ma anche dai cittadini, che possono trovare al suo interno tutti i risultati degli esami e accertamenti medici. Cosa cambia dal 31 marzo. Il nuovo aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico (FSE) scatta il 31 marzo prossimo. Il sistema, già operativo, si arricchisce di nuovi aggiornamenti e funzionalità, in modo da poter arrivare a diventare una vera e propria cartella clinica sempre disponibile a portata di “click”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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