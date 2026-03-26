farmaci che vanno a ruba furti milionari nelle farmacie ospedaliere

In Italia, i farmaci più richiesti, spesso molto costosi, vengono frequentemente soggetti a furti nelle farmacie ospedaliere. Questi medicinali, definiti comunemente “farmaci gioiello”, sono al centro di numerosi episodi di furto, con perdite che raggiungono cifre milionarie. La rapida richiesta e l’elevato valore di mercato favoriscono questa attività illegale.

Hanno costi stellari, così spesso li ribattezziamo ‘farmaci gioiello’. Ebbene, non stupisce che in Italia i medicinali vadano letteralmente a ruba. “Nel 2024 si sono registrati 21 furti per un valore di 8,6 milioni di euro, nel 2025 ancora 21 episodi per circa 5 milioni. Mentre nei primi mesi del 2026 si è già verificato un furto dal valore di circa 8 milioni di euro ”. Il bilancio arriva dal sottosegretario Marcello Gemmato, che ne ha parlato al ministero della Salute all’evento ‘Farmaco accessibile: la rivoluzione gentile della prossimità. L’evoluzione del modello e i nuovi obiettivi della distribuzione’. “Quando parliamo di risparmi – ha detto Gemmato – dobbiamo considerare anche tutti i costi indiretti legati alla gestione ospedaliera: logistica, stoccaggio, sicurezza delle scorte, personale e trasporti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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