Fara in Sabina | doni di libri ai neonati del 2025

A Fara in Sabina, nel prossimo fine settimana, sarà organizzata una cerimonia per accogliere i neonati del 2025. La comunità si riunirà per consegnare dei doni di libri ai bambini appena nati. L'evento si svolgerà nel centro del paese e vedrà la partecipazione di residenti e rappresentanti locali.

Il cuore di Fara in Sabina batterà più forte il prossimo sabato, quando la comunità accoglierà con i piccoli nati nel 2025. La Biblioteca Comunale Abate Alano a Passo Corese ospiterà alle ore 11:00 una cerimonia dedicata esclusivamente ai neonati dell’anno scorso. Ogni bambino riceverà un libro in dono, un gesto che simboleggia l’inclusione nella vita culturale del paese e segna l’inizio di un percorso di scoperta. L’iniziativa non è isolata ma si inserisce organicamente nel progetto regionale Nati per Leggere, lanciato nell’ottobre 2025 per promuovere la lettura precoce. Una tradizione che guarda al futuro. La scelta di regalare un volume come primo dono rivela una visione pedagogica precisa da parte delle autorità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fara in Sabina: doni di libri ai neonati del 2025 Articoli correlati Neonati alla Gruccia. I doni delle volontarieVALDARNO Il 16 febbraio scorso la presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino, Valentina Vadi, ha consegnato a Maira Trefoloni,... A Cesena libri per tutti, anche per i neonati: donati oltre 2500 volumi per le scuole e la Pediatria del BufaliniA Cesena libri per tutti, anche per i neonati: la storica iniziativa ‘Aiutaci a crescere. Una selezione di notizie su Fara in Sabina doni di libri ai neonati... Fara Sabina e Toffia insieme a Retake per la via Farense: il 28 marzo intervento di cura condivisa del territorioSabato 28 marzo, dalle ore 9:30 alle 12, i volontari di Retake saranno protagonisti di un intervento di cura e riqualificazione lungo un tratto della Via Farense, in un’iniziativa che unisce simbolica ... rietinvetrina.it Sarà inaugurato in autunno uno sportello dell'Alcli in SabinaRIETI - Un week end speciale quello appena trascorso nel cuore della Sabina, nel Parco Fonte Pesole della frazione di Talocci a Fara in Sabina, dove l’associazione Le Capanne da molti anni attiva ... ilmessaggero.it