Famiglia nel bosco critiche al sindaco Giuseppe Sala dopo la story su Instagram | Si è dimessa

Da virgilio.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia che vive nel bosco ha annunciato la propria decisione di dimettersi, scatenando una serie di critiche nei confronti del sindaco di Milano. La vicenda è diventata oggetto di discussione pubblica dopo un post su Instagram del primo cittadino, che ha attirato l’attenzione di vari utenti e media. La notizia si è diffusa rapidamente, portando a commenti e polemiche sui social e sui canali di informazione.

L’ironia usata da Giuseppe Sala sulla famiglia nel bosco non è passata inosservata. Il sindaco di Milano, prima dell’incontro di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion in Senato con il presidente Ignazio La Russa, ha ripreso un post satirico del noto Vernacoliere che riportava: “Ultim’ora, si è dimessa anche la famiglia del bosco”. La redazione de La Verità non l’ha presa bene, e ha pubblicato un articolo di critica nei confronti del primo cittadino, accusato di “prendere in giro” una “famiglia rovinata”. Anche sui social, inoltre, Sala è diventato bersaglio di dissenso. Le critiche al sindaco di Milano Come anticipato, la condivisione di un post del Vernacoliere da parte del sindaco Giuseppe Sala non è piaciuta alla maggioranza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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