Famiglia nel bosco al Senato La Russa | Favorire il ritorno dei figli dai genitori – Il video

Un intervento al Senato ha visto la presenza di una famiglia nel bosco, con un rappresentante che ha dichiarato di non voler mettere in discussione i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria né giudicare lo stile di vita di due persone coinvolte. La dichiarazione è stata diffusa tramite un video in cui si riferisce all’obiettivo di favorire il ritorno dei figli dai genitori.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 "Io non ho né titolo né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine. Quello che spero possa essere utile è invitare tutti — la mia moral suasion — affinché vengano eliminate le rigidità di tutti, tutte le rigidità, in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita, come voi la desiderate, con i figli che, com'è naturale, possano stare col padre e con la madre dopo che vengano assicurate delle condizioni normali", così il Presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della visita di Nathan e Catherine, genitori della famiglia nel bosco, al Senato. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, i genitori dei bambini mercoledì in Senato da La Russa(Adnkronos) – Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno al Senato mercoledì per incontrare il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, La Russa riceve i genitori al Senato

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco al Senato La Russa...

Temi più discussi: Cosa c’entra la vicenda della famiglia nel bosco con il Sì al referendum; Bimbi del bosco, prima gita al mare dopo 4 mesi nella struttura di Vasto. Genitori attesi in Senato; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan dal presidente del Senato: Chiediamo di tornare insieme; Famiglia nel bosco in Senato, Catherine Birmingham e Nathan Trevallio incontrano La Russa.

Famiglia nel bosco al Senato, La Russa: Favorire il ritorno dei figli dai genitori(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 Io non ho né titolo né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e C ... la7.it

I genitori della 'famiglia nel bosco' sono arrivati al Senato con l'auto blu e hanno incontrato per circa un'ora Ignazio La RussaI genitori della 'famiglia nel bosco' sono arrivati al Senato con l'auto blu e hanno incontrato per circa un'ora Ignazio La Russa ... dire.it

Ad accorgersi che in quella famiglia stava succedendo qualcosa di anomalo, probabilmente attraverso i racconti di uno dei bambini, è stata un'insegnante - facebook.com facebook

Auto, @Stellantis pesa sui conti 2025 della famiglia Peugeot. Che però diversifica dall’auto e aumenta gli utili x.com