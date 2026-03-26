Lo scorso sabato si è svolto un open day presso l’ufficio Cna di Castiglione dei Pepoli, con una forte partecipazione di imprese e cittadini. L’evento ha visto l’affluenza di numerosi visitatori, tra cui rappresentanti di aziende locali e persone interessate alle attività artigianali. Durante la giornata sono stati presentati diversi progetti e iniziative legate al settore dell’artigianato.

Un open day molto partecipato da imprese e cittadini quello che si è svolto sabato scorso presso l’ufficio Cna di Castiglione dei Pepoli. Ed è stata anche la prima esperienza da parte di Cna Bologna dell’apertura straordinaria di sabato di un proprio ufficio, una iniziativa che verrà ripetuta prossimamente in altri uffici Cna dell’area metropolitana. All’open day è intervenuto Maurizio Fabbri, presidente della Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ed ex sindaco di Castiglione: "Cna Castiglione è sinonimo di lavoro, di artigianato, è la spina dorsale dell’economia di questo territorio dal dopoguerra a oggi. Un territorio che non ha grandi industrie ma tanti artigiani che hanno generato benefici a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabbri: "Qui c’è il cuore pulsante dell’artigianato"

Articoli correlati

Leggi anche: Tunisi, il cuore pulsante tra storia e modernità

Zurigo tra modernità e tradizione: il cuore pulsante della SvizzeraZurigo è la città più grande della Svizzera e, allo stesso tempo, uno dei suoi volti più emblematici: una metropoli dinamica, cosmopolita, capace di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fabbri Qui c'è il cuore pulsante...

Discussioni sull' argomento Fabbri: Qui c’è il cuore pulsante dell’artigianato; Grandi eventi, Fabbri: Siamo da Serie A. L'opposizione: Vista la fine della Spal, metafora incauta; Antonio La Torre: Dosso scenderà abbondantemente sotto gli 11? nei 100. Difendo Fabbri da chi vuole crocifiggerlo; Gino Paoli, le donne, i matrimoni e quella lunga storia d'amore con Stefania Sandrelli.

Il peso delle parole, oltre il peso di ferro: lo sfogo di Leonardo Fabbri dopo il brutto mondiale indoorNel getto del peso le misure sono numeri, ma non spiegano tutto. La gara di Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor si è fermata molto lontano dalle aspettative che erano state pompate molto dopo quel 22.5 ... msn.com

Leonardo Fabbri: “Ricevo minacce anche dagli scommettitori. Ma tornerò più forte” x.com

«Mio padre era regolarmente sposato con Anna Fabbri dalla quale era in attesa del figlio Giovanni, che è nato tre mesi prima di me, perché intanto anche mia madre era incinta. Insomma, un bel pasticcio. E infatti, dati i tempi visto che stiamo parlando del 196 - facebook.com facebook