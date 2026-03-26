Il contratto del calciatore brasiliano, attualmente in scadenza nel 2028, rappresenta una risorsa importante per la rosa dell’Inter. La società ha iniziato le trattative per un eventuale rinnovo, mentre il giocatore ha richiesto garanzie sul suo ruolo e sul futuro con il club. Nel frattempo, il calciatore ricopre più ruoli in campo, creando incertezza sulle sue possibili collocazioni.

Il jolly chiede garanzie. L’Inter punta a rinnovare l’accordo con Carlos Augusto, in scadenza nel 2028, ma la strada è piena di tornanti e sassolini. Il brasiliano fin qui è sempre stato il dodicesimo perfetto: ha fatto il vice Dimarco, il vice Bastoni e ogni tanto si è distinto pure sulla fascia destra. Preso dal Monza nell’estate 2024, ha giocato 46 partite il primo anno, 50 il secondo e ora è a quota 37. Tuttavia, al netto di un’affidabilità sempre garantita non è mai stato un titolare fisso né con Simone Inzaghi né con Chivu. Il rinnovo non è scontato. Carlos vorrebbe essere più centrale nel progetto. Negli ultimi tre anni è stato sempre il rincalzo perfetto, il dodicesimo di lusso, l’uomo a cui affidarsi quando bisogna far rifiatare Dimarco e Bastoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fa tre ruoli ma il suo futuro è un rebus: Carlos Augusto chiede garanzie, i piani dell'Inter per lui

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