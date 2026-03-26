La stagione 2026 di Formula 1 prende il via con il terzo appuntamento in programma a Suzuka, in Giappone, il fine settimana dal 28 al 30 marzo. La gara si svolgerà sul circuito di Suzuka e sarà trasmessa in diretta televisiva su canali dedicati, con orari specifici per le prove libere, le qualifiche e la corsa.

Suzuka (Giappone), 26 marzo 2026 - La Formula 1 accende i motori per il terzo appuntamento del mondiale 2026. Dopo una sosta di due settimane dal Gran Premio di Cina, che ha visto Andrea Kimi Antonelli conquistare il suo primo successo nel Circus, le monoposto si preparano a scendere in pista a Suzuka. La F1 resta in Oriente, stavolta in Giappone, per un appuntamento che segnerà un confine tra queste primissime battute della stagione e le successive. A causa della guerra scoppiata in Iran e che ha coinvolto diversi paesi in Medio Oriente, sono stati infatti momentaneamente annullati i Gran Premi del Bahrain e dell' Arabia Saudita, che si sarebbero dovuti svolgere nel mese di aprile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 GP Giappone, il programma del fine settimana: orario e dove vederlo in tv

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