F1 GP Giappone 2026 a Suzuka | dove vederlo in TV e streaming Leclerc sfida Mercedes Antonelli vuole confermarsi

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si svolgerà a Suzuka nel 2026, con le qualifiche in programma sabato alle 7 e in differita alle 14 su TV8. La gara si terrà domenica alle 7 in diretta su Sky, con una differita alle 14 su TV8. Tra i piloti, Leclerc si confronterà con le Mercedes, mentre Antonelli punta a confermare la sua posizione in classifica.

Qualifiche sabato alle 7 su Sky e differita alle 14 su TV8, gara domenica alle 7 su Sky e differita alle 14.15 su TV8. Mercedes favorita con Russell e Antonelli, Ferrari insegue con Leclerc e Hamilton. Verstappen ammette il gap, Norris chiede pazienza Terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026 sul leggendario circuito di Suzuka, in Giappone. Il Gran Premio si disputa nel fine settimana, con le qualifiche nella notte tra venerdì e sabato e la gara tra sabato e domenica. Mercedes arriva da favorita dopo i primi due round, con Kimi Antonelli fresco della prima vittoria in carriera in Cina e George Russell secondo. Ferrari insegue, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiamati a ridurre il distacco. 🔗 Leggi su Sportface.it

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