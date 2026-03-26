Il Comune di Taranto ha inviato una comunicazione al Ministero dell’Ambiente per chiedere chiarimenti riguardo alla Valutazione di Impatto Sanitario inclusa nel rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento siderurgico. Finora, non sono stati ricevuti riscontri ufficiali sul settore sanitario legato alla valutazione. La richiesta si inserisce nel quadro delle procedure di verifica seguite dall’amministrazione locale.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto ha chiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente sulla prescrizione relativa alla Valutazione di Impatto Sanitario contenuta nel recente rinnovo dell’AIA dello stabilimento siderurgico. La richiesta, avanzata su impulso dell’assessore all’Ambiente Fulvia Gravame, riguarda in particolare la prescrizione n. 2 del Decreto Direttoriale n. 4362025, che imponeva al gestore di completare la VIS entro tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione. L’Autorizzazione Integrata Ambientale, lo scorso anno, aveva ricevuto il parere negativo del Comune proprio per la mancanza di una valutazione complessiva degli effetti sulla salute. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva, il Comune scrive al Mase: “Nessun riscontro sulla valutazione sanitaria”

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