Ex ArcelorMittal FIOM sull' incontro con la Regione Campania | Riaprire lo stabilimento per salvare lavoro e territorio

Dopo l'incontro tra la Regione e l’amministratore di ArcelorMittal, la FIOM ha dichiarato che la riapertura dello stabilimento è necessaria per mantenere i posti di lavoro e tutelare il territorio. La discussione si è concentrata sulla possibilità di riprendere le attività produttive e sulle condizioni per un eventuale rilancio dell’impianto. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuali interventi.

In merito all'incontro avvenuto tra la Regione e l'amministratore di Arcelor Mittal, è emerso come tra le parti Pi.Co. e Arcelor fosse già stato sottoscritto un accordo preliminare per la compravendita dello stabilimento, come peraltro ricostruito dalla FIOM nel corso del tavolo regionale. Tuttavia, alla luce di questo ulteriore approfondimento e dell'incontro svoltosi presso il MIMIT, riteniamo necessario ricomporre il confronto tra tutte le parti coinvolte e lavorare con determinazione per individuare una soluzione condivisa. L'obiettivo deve essere quello di creare le condizioni per la riapertura dei cancelli dell'ex Arcelor Mittal e garantire la piena rioccupazione dei 32 lavoratori attualmente coinvolti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ex ArcelorMittal, FIOM sull'incontro con la Regione Campania: "Riaprire lo stabilimento per salvare lavoro e territorio" Articoli correlati Ex ArcelorMittal di Luogosano, gli esiti del tavolo di confronto con la Regione CampaniaSi è tenuto nei giorni scorsi un tavolo di confronto istituzionale dedicato alla situazione del sito produttivo Arcelor-Mittal di Luogosano in... Lavoro, ancora posti a rischio. Incontro in Regione il 24 per salvare la "Frutti dei sogni"di Paolo Bartalini SINALUNGA "Frutti dei sogni srl": tra poco più di una settimana la convocazione al tavolo dell’unità di crisi presso la Regione... Altri aggiornamenti su Regione Campania Argomenti discussi: Idroambiente e Tecno Meccaniche: il futuro di Luogosano prende forma, ma è legato a Pisano. Vertenza ex ArcelorMittal, sindacati in piazza: Regione intervengaLa vertenza degli ex lavoratori ArcelorMittal torna ad accendere i riflettori sulle dinamiche industriali del territorio irpino. Questa mattina, sindacati e operai si sono riuniti in un presidio davan ... irpinianews.it ArcelorMittal, il presidio di lavoratori e sindacati davanti la PrefetturaPer sollecitare la convocazione, da parte della Regione, di un tavolo istituzionale ... msn.com