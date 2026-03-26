Ex ArcelorMittal di Luogosano gli esiti del tavolo di confronto con la Regione Campania

Recentemente si è svolto un incontro tra rappresentanti istituzionali e le parti coinvolte riguardo alla situazione dello stabilimento ex ArcelorMittal situato a Luogosano, in provincia di Avellino. La riunione ha avuto lo scopo di discutere gli sviluppi relativi alla gestione e alle prospettive future del sito produttivo. Non sono state ancora diffuse decisioni definitive o comunicazioni ufficiali sui risultati dell'incontro.

Si è tenuto nei giorni scorsi un tavolo di confronto istituzionale dedicato alla situazione del sito produttivo Arcelor-Mittal di Luogosano in provincia di Avellino. All’incontro hanno preso parte gli assessori regionali al Lavoro e Formazione Angelica Saggese, all'Ambiente Claudia Pecoraro e alle Attività produttive e Sviluppo economico Fulvio Bonavitacola. Nel corso del confronto, il rappresentante di Arcelor-Mittal ha riferito che la società è in fase di dismissione dello stabilimento produttivo e che ha già sottoscritto un contratto preliminare di vendita con la società Pi.Co. Srl. I rappresentanti regionali hanno esposto ad Arcelor-Mittal la complessa situazione territoriale del sito di Luogosano e la forte resistenza dei cittadini e delle istituzioni locali rispetto all’insediamento della nuova fonderia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ex ArcelorMittal di Luogosano, gli esiti del tavolo di confronto con la Regione Campania Articoli correlati Ex ArcelorMittal, i sindacati al fianco dei lavoratori per la reindustrializzazione di LuogosanoLe RSU della FIM e della FIOM di tutte le aziende metalmeccaniche della provincia esprimono il loro pieno e convinto sostegno alla battaglia dei... Ex ArcelorMittal di Luogosano: presidio davanti alla PrefetturaFIM, FIOM, UILM e UGLM chiedono aggiornamenti, tavolo istituzionale e reindustrializzazione del sito. Altri aggiornamenti su Ex ArcelorMittal di Luogosano gli esiti... Temi più discussi: Idroambiente e Tecno Meccaniche: il futuro di Luogosano prende forma, ma è legato a Pisano; Fonderie Pisano, lo stop all’AIA per Salerno blocca anche il rilancio dell’ex stabilimento ArcelorMittal nell’avellinese; Fonderie, le trattative per il nuovo sito si spostano dalla Regione al Ministero; Fonderie Pisano, tavolo tecnico al Mimit. Sito produttivo Arcelor-Mittal di Luogosano: gli esiti del tavolo di confronto regionaleSi è tenuto nei giorni scorsi un tavolo di confronto istituzionale dedicato alla situazione del sito produttivo Arcelor-Mittal di Luogosano in provincia di ... napolivillage.com Alla Regione tavolo di confronto su Arcelor-Mittal di LuogosanoTavolo di confronto istituzionale dedicato alla situazione del sito produttivo Arcelor-Mittal di Luogosano in provincia di Avellino. (ANSA) ... ansa.it Vertenza Fonderie Pisano: primo tavolo al Ministero a Roma. Si valuta il trasferimento delle attività nel sito ex ArcelorMittal di Luogosano per tutelare lavoro e ambiente. Attese decisioni su AIA. Erika Noschese #FonderiePisano #Salerno #industria #lavoro #S - facebook.com facebook