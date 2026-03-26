Eventi a Napoli appuntamenti da non perdere da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026

A Napoli e in Campania, da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026, si svolgono numerosi eventi in città e nelle aree circostanti. Sono previsti visite guidate, spettacoli teatrali e mostre artistiche. La programmazione include anche concerti, aperture di musei, rappresentazioni teatrali e le nuove uscite nel cinema locale. Gli appuntamenti sono rivolti a diversi pubblici e coprono vari interessi.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Il Palazzo di Giustizia “Alessandro Criscuolo” di Napoli ospiterà, nella giornata del 30 marzo, i Mercatini di Pasqua, un’iniziativa che coniuga tradizione, solidarietà e impegno sociale. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in Piazza Coperta, saranno esposti e messi in vendita prodotti pasquali realizzati all’interno di istituti penitenziari del Distretto. Il Centro Commerciale Campania presenta “The Easter Gift”, un’iniziativa pensata per celebrare la Pasqua attraverso un’esperienza coinvolgente, dedicata al dono e ai momenti da condividere. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 Articoli correlati Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 27 a domenica 1 marzo 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre,... Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre,... Contenuti e approfondimenti su Eventi a Napoli appuntamenti da non... Temi più discussi: Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 20 al 22 marzo 2026; Ritornano gli appuntamenti con gli infopoint della Protezione Civile del Comune di Napoli; Cosa fare nel weekend dal 26 al 29 marzo a Napoli; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 20 al 22 marzo: tutti gli eventi. Vedi Napoli e poi mangia 2026. Date, eventi e programmaL’arrivo della Pasqua riporta a Napoli uno degli appuntamenti più strutturati dedicati al rapporto tra cibo, cultura e identità urbana. Vedi Napoli e poi mangia torna nel 2026 con un calendario ampi ... napolike.it Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026Cento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline: sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea dello Sport ... 2anews.it Napoli, neve di primavera: Vesuvio imbiancato x.com EPATITE A A NAPOLI Come è partito il contagio - facebook.com facebook