Euroleague Derby d' Italia amaro per la Virtus | l' Olimpia Milano sfonda il muro dei 100 punti

Nell'incontro di Eurolega, la Virtus Bologna ha subito una sconfitta con il punteggio di 103-87 contro l’Olimpia Milano. La partita si è giocata all’Unipol Forum, dove i padroni di casa non sono mai riusciti a mettere in difficoltà gli avversari. La sconfitta ha messo in evidenza le difficoltà difensive della squadra di coach Ivanovic, che non è riuscita a contrastare efficacemente l’attacco milanese.

Le Vu Nere pagano un avvio shock e una difesa troppo fragile. Non bastano i 14 punti a testa di Niang, Morgan e Diouf per contenere lo strapotere dei biancorossi Non c’è mai stata davvero partita all'Unipol Forum. La Virtus Bologna esce con le ossa rotte dal confronto con l’EA7 Emporio Armani Milano, incassando un pesante 103-87 che mette a nudo tutti i limiti difensivi attuali del gruppo di coach Ivanovic. Nonostante qualche timido tentativo di rimonta nel secondo quarto, i bianconeri sono rimasti costantemente a rincorrere, travolti da un’Olimpia apparsa decisamente più in palla. L'approccio della Virtus è da incubo: dopo soli tre minuti il tabellone segna già 11-2 per Milano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Euroleague, Derby d'Italia amaro per la Virtus: l'Olimpia Milano sfonda il muro dei 100 punti Articoli correlati Leggi anche: Euroleague, la Virtus non muore mai: rimonta show contro l'Olimpia Milano. Il Derby d'Italia è bianconero Classifica EuroLeague: Olimpia Milano undicesima, Virtus Bologna ultimaTra i club in evidenza, l’Olimpia Milano si attesta tra 13,5–14 milioni di euro netti, posizione undicesima, in coabitazione con il Monaco, che... Approfondimenti e contenuti su Olimpia Milano Temi più discussi: Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega: il derby d'Italia in Europa per l'ultima chiamata play-in dei biancorossi; Eurolega 14^R: oggi a Monaco Milano in controllo giovedì derby d’Italia; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Virtus, domani il Derby d'Italia di Eurolega. Ivanovic: Vogliamo invertire il trend delle ultime due partite. LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 103-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 domina nel derby, LeDay inafferrabileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa DIRETTA LIVE è tutto, nell'attesa che domani si comprenda meglio quanto questa vittoria sarà per ... oasport.it Olimpia Milano, derby senza storia: Virtus Bologna KO al ForumL’Olimpia Milano fa sua la sfida tutta italiana di Eurolega e davanti al pubblico del Forum supera con autorità la Virtus Bologna, conducendo il match fin dai primi minuti. La ... pianetabasket.com «È STATA UNA MIA DECISIONE» Dusko Ivanovic commenta la sconfitta contro l'Olimpia Milano e la decisione di non fare rientrare Carmen Edwards nel secondo tempo. Così Dusko: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-ivanovic-edw facebook "Band of Brothers" è il titolo di un libro - non commercializzato, è un'opera privata - realizzato da Arthur Kenney, uno dei grandi miti dell'Olimpia, il numero 18, che è soprattutto un omaggio che ha voluto donare ai suoi ex compagni di squadra ma in generale a x.com