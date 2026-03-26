Il segretario del Partito Democratico di Brindisi ha diffuso una nota riguardante lo stabilimento Euroapi della città, esprimendo preoccupazioni per il possibile impatto occupazionale. La comunicazione si riferisce alle recenti decisioni di disinvestimento da parte dell’azienda, e sottolinea come i cambi di rotta siano stati decisi senza consultazioni con le parti coinvolte. La questione riguarda sia i lavoratori diretti che quelli dell’indotto.

La drammatica e prolungata incertezza che avvolge lo stabilimento Euroapi, società di Sanofi, di Brindisi rappresenta l'ennesimo e intollerabile schiaffo a un territorio che ha sempre dato tantissimo in termini di professionalità e dedizione. Riteniamo sia giunto il momento di denunciare con fermezza e senza sconti le gravissime responsabilità del gruppo Sanofi ed Euroapi in questa vicenda che sta assumendo contorni eticamente inaccettabili. Quello che solo pochi anni fa veniva presentato da Sanofi come un ambizioso progetto industriale di spin-off si è rivelato nei fatti una disastrosa operazione finanziaria che oggi viene scaricata interamente e cinicamente sulle spalle dei lavoratori e della nostra comunità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Euroapi-Sanofi: "Chiudono i rubinetti al primo cambio di rotta deciso nei salotti parigini"

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