ets il pilastro del green deal in terapia palliativa

Nel quadro delle discussioni sul Green Deal, si è aperto anche un confronto riguardo all'uso di Ets, un elemento considerato fondamentale nel settore della terapia palliativa. La trattativa si concentra su aspetti specifici legati alla gestione e all’applicazione di questa risorsa, in un momento in cui si cercano soluzioni per integrare le politiche ambientali con le pratiche di cura.

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