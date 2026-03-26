Estra conferma solidità Utile netto a 37,9 milioni | Avanti nello sviluppo

Il consiglio di amministrazione di Estra spa ha approvato i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2025. L’utile netto si attesta a 37,9 milioni di euro. La società ha confermato la sua solidità e ha comunicato di proseguire nello sviluppo delle proprie attività. I dati rappresentano una conferma della posizione finanziaria dell’azienda a livello consolidato.

Approvato dal consiglio di amministrazione di Estra spa i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2025. Nel corso dell’anno scorso il Gruppo ha conseguito ricavi in linea con l’esercizio precedente, mantenendo una solida capacità operativa e proseguendo con determinazione nel proprio percorso di sviluppo industriale. E’ stato avviato un rafforzamento degli investimenti a supporto dello sviluppo industriale. Gli interventi hanno riguardato l’evoluzione dei sistemi informativi, il miglioramento dei processi operativi, lo sviluppo commerciale e il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione gas. "I risultati del 2025 confermano la solidità del Gruppo e la coerenza del nostro percorso di sviluppo – dichiara Francesco Macrì (nella foto), presidente esecutivo di Estra –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estra conferma solidità. Utile netto a 37,9 milioni: "Avanti nello sviluppo" Articoli correlati Crédit Agricole in Italia: utile netto a 1.402 milioni e oltre 6 milioni di clientiNel 2025 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 1. Infratel Italia, Relazione Annuale 2026: ricavi a 50 milioni e utile netto di 5,3 milioniDal documento presentato alla Camera emerge che la crescita dei ricavi ricorrenti è stata del +16%, con oltre il 60% delle entrate già coperte da... Tutti gli aggiornamenti su Estra conferma Temi più discussi: Estra conferma solidità. Utile netto a 37,9 milioni: Avanti nello sviluppo; Estra, ricavi per 1,2 miliardi. Utile netto di 38 milioni di euro. Il presidente Francesco Macrì: Il Gruppo si conferma solido e coerente; Estra cresce con gli investimenti: ricavi a 1,2 miliardi e utile da 38 milioni. Estra conferma solidità. Utile netto a 37,9 milioni: Avanti nello sviluppoMacrì: Più investimenti con un focus sulla provvista da fonti rinnovabili. Ampliare la produzione interna e rendere l’accesso all’energia più competitivo. lanazione.it Il piano industriale di Estra. Macrì: Il nostro obiettivo sono le fonti rinnovabiliIl gruppo ha chiuso l’esercizio annuale con ricavi pari a 1,2 miliardi di euro. Il presidente: Serve un accesso all’energia più sostenibile e competitivo. lanazione.it L’utile netto si attesta a 37,9 milioni di euro, in leggera flessione rispetto al livello record dell’esercizio precedente, confermando comunque il trend di crescita e mantenendosi su livelli superiori alla media degli ultimi anni https://www.canale3.tv/estra-approvati - facebook.com facebook